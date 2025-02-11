(Конакова) Анна Петрова
женский, родилась 11.12.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКонаков / Дашкин Петр Савельев1825 г.р.
МатьКонакова Евдокия Евдокимовна1839 г.р.
Супруги
Кистанов Михаил Георгиев / Егоров1859 г.р.
Дети
(Кистанова) Анастасия Михайлова01.01.1882 г.р.
(Кистанова) Анна Михайлова06.02.1884 г.р.Показать еще 6
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Рождение
11.12.1857
Бракосочетание
10.11.1878
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: (Кистанова) Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: (Кистанова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
29.10.1886
Сын: Косьма Михайлов
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
06.06.1889
Сын: Петр Михайлов
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
25.06.1890
Сын: Петр Михайлов
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
25.07.1891
Сын: Евдоким Михайлов
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
13.06.1894
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Рождение ребёнка
16.03.1897
Сын: Кистанов Василий Выд. Св-Во Михайлов
Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
Смерть
Неизвестно