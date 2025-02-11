(Конакова) Анна Петрова 11.12.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

(Конакова) Анна Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.12.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Конаков / Дашкин Петр Савельев1825 г.р.
Мать
Конакова Евдокия Евдокимовна1839 г.р.
Супруги
Кистанов Михаил Георгиев / Егоров1859 г.р.
Дети
(Кистанова) Анастасия Михайлова01.01.1882 г.р.
(Кистанова) Анна Михайлова06.02.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1857

Отец: Конаков / Дашкин Петр Савельев

Мать: Конакова Евдокия Евдокимовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: (Кистанова) Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: (Кистанова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1886

Сын: Косьма Михайлов

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Петр Михайлов

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.06.1890

Сын: Петр Михайлов

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.07.1891

Сын: Евдоким Михайлов

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.06.1894

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Кистанов Василий Выд. Св-Во Михайлов

Отец ребёнка: Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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