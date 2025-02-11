Кистанов Михаил Георгиев / Егоров
мужской, родился 1859
умер Неизвестно
Супруги
(Конакова) Анна Петрова11.12.1857 г.р.
Дети
(Кистанова) Анастасия Михайлова01.01.1882 г.р.
(Кистанова) Анна Михайлова06.02.1884 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1878
Жена: (Конакова) Анна Петрова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: (Кистанова) Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: (Кистанова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
29.10.1886
Сын: Косьма Михайлов
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
06.06.1889
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
25.06.1890
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1891
Сын: Евдоким Михайлов
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
13.06.1894
Дочь: Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1897
Сын: Кистанов Василий Выд. Св-Во Михайлов
Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно