Кистанов Михаил Георгиев / Егоров 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов Михаил Георгиев / Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1859

умер Неизвестно

Супруги
(Конакова) Анна Петрова11.12.1857 г.р.
Дети
(Кистанова) Анастасия Михайлова01.01.1882 г.р.
(Кистанова) Анна Михайлова06.02.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1878

Жена: (Конакова) Анна Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: (Кистанова) Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: (Кистанова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1886

Сын: Косьма Михайлов

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.06.1890

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.07.1891

Сын: Евдоким Михайлов

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.06.1894

Дочь: Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Кистанов Василий Выд. Св-Во Михайлов

Мать ребёнка: (Конакова) Анна Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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