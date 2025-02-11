Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна Ефимова Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1840

умерла Неизвестно

Супруги
Конаков / Дашкин Петр Савельев1825 г.р.
Сюлаев Василий Леонтьевич1841 г.р.
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Дети
Федосья Иванова Падчерица Петра26.05.1870 г.р.
Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич01.10.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
26.05.1870

Дочь: Федосья Иванова Падчерица Петра

Отец ребёнка: Тремасов Иван Ефремов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич

Отец ребёнка: Тремасов Иван Ефремов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1881

Муж: Конаков / Дашкин Петр Савельев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Сюлаев Василий Леонтьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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