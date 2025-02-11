Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна Ефимова
женский, родилась Около 1840
умерла Неизвестно
Супруги
Конаков / Дашкин Петр Савельев1825 г.р.
Сюлаев Василий Леонтьевич1841 г.р.Показать еще 1
Дети
Федосья Иванова Падчерица Петра26.05.1870 г.р.
Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич01.10.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1870
Дочь: Федосья Иванова Падчерица Петра
Отец ребёнка: Тремасов Иван Ефремов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.02.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно