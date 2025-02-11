Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич
мужской, родился 01.10.1878, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьСюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна ЕфимоваОколо 1840 г.р.
ОтецТремасов Иван Ефремов1832 г.р.
Супруги
Сюлаева Наталья Николаевна1876 г.р.
Дети
Сюлаев Кузьма03.11.1901 г.р.
(Сюлаева) Агрипина Романовна22.06.1904 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1878
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Сюлаев Кузьма
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: (Сюлаева) Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: (Сюлаева (Св.1.01.1934 И 11.05.1966)) Анна Романовна
Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно