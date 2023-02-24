Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич

Сюлаев или Тремасов Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Иван
Мать: Ульяна Ефимова
Бракосочетание
28.?.1898
Жена: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Сюлаев Кузьма
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно