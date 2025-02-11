Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич 01.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.10.1878, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна ЕфимоваОколо 1840 г.р.
Отец
Тремасов Иван Ефремов1832 г.р.
Супруги
Сюлаева Наталья Николаевна1876 г.р.
Дети
Сюлаев Кузьма03.11.1901 г.р.
(Сюлаева) Агрипина Романовна22.06.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1878

Отец: Тремасов Иван Ефремов

Мать: Сюлаева; Конакова/?Дашкина; Тремасова? Ульяна Ефимова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Сюлаева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Сюлаев Кузьма

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: (Сюлаева) Агрипина Романовна

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Сюлаев Петр Романович

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: (Сюлаева (Св.1.01.1934 И 11.05.1966)) Анна Романовна

Мать ребёнка: Сюлаева Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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