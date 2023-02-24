Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич

Сюлаев или Тремасов Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюлаев или Тремасов Роман Васильевич

Сюлаев или Тремасов Роман Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Иван

Мать: Ульяна Ефимова

Бракосочетание
28.?.1898

Жена: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Сюлаев Кузьма

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Агрипина Романовна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close