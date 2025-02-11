Сюлаев Петр Романович
мужской, родился Около 1909
умер Неизвестно
ОтецСюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич01.10.1878 г.р.
МатьСюлаева Наталья Николаевна1876 г.р.
Супруги
Евдокия Николаевна1908 г.р.
Дети
(Сюлаева) Клавдия Петровна1929 г.р.
Сюлаев Николай Петрович1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сюлаева) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно