Сюлаев Петр Романович Около 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Петр Романович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1909

умер Неизвестно

Отец
Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич01.10.1878 г.р.
Мать
Сюлаева Наталья Николаевна1876 г.р.
Супруги
Евдокия Николаевна1908 г.р.
Дети
(Сюлаева) Клавдия Петровна1929 г.р.
Сюлаев Николай Петрович1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Сюлаев/ Тремасов Пасынок Василия Роман Иванович/ Васильевич

Мать: Сюлаева Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сюлаева) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сюлаев Николай Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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