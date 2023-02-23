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Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.?.1898

Муж: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Сюлаев Кузьма

Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Агрипина Романовна

Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич

Смерть
Неизвестно
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