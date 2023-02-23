Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1898
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Сюлаев Кузьма
Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Агрипина Романовна
Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Сюлаев Или Тремасов Роман Васильевич
Смерть
Неизвестно