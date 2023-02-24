Каргин- Нечаев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1894
Дата смерти08.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1894
Бракосочетание
10.?.1913
Жена: Мария Прокопивна
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Нечаев (чарджоу) Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мария Прокопивна
Рождение ребёнка
19.04.1919
Сын: Нечаев (чарджоу) Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мария Прокопивна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мария Прокопивна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Нечаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мария Прокопивна
Смерть
08.03.1973