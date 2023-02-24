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Каргин- Нечаев Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1894

Дата смерти

08.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1894

Отец: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Мать: Каргина Гликерия Петровна

Бракосочетание
10.?.1913

Жена: Мария Прокопивна

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Нечаев (чарджоу) Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мария Прокопивна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1919

Сын: Нечаев (чарджоу) Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мария Прокопивна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мария Прокопивна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Нечаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мария Прокопивна

Смерть
08.03.1973
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