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(Ярославцева) Мария Прокопивна

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Ярославцев Прокопий Семенович

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1913

Муж: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Нечаев (чарджоу) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1919

Сын: Нечаев (чарджоу) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Нечаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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