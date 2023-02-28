(Ярославцева) Мария Прокопивна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Ярославцев Прокопий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1913
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Нечаев (чарджоу) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
19.04.1919
Сын: Нечаев (чарджоу) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Нечаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Николай Семенович
Смерть
Неизвестно