Нечаев род. 26.01.1903 св-во 11.07.1962 Никита Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев род. 26.01.1903 св-во 11.07.1962 Никита Семенович

Нечаев род. 26.01.1903 св-во 11.07.1962 Никита Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1926 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Мать: Каргина Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Нечаев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
10.10.1931

Дочь: Игушкина Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close