Нечаев род. 26.01.1903 св-во 11.07.1962 Никита Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Рождение ребёнка
1926
Сын: Нечаев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
10.10.1931
Дочь: Игушкина Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева Евдокия Даниловна
Смерть
1992