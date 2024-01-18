Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1943

Отец: Бахман-Заде Расул Бахманович

Мать: Бахманова Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Магомедов Фикрет Ниязович

Отец ребёнка: Магомедов Нияз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Фархад Ниязович

Отец ребёнка: Магомедов Нияз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Нариман Ниязович

Отец ребёнка: Магомедов Нияз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Нияз

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