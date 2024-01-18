Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1943
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1943
Рождение ребёнка
1966
Сын: Магомедов Фикрет Ниязович
Отец ребёнка: Магомедов Нияз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Фархад Ниязович
Отец ребёнка: Магомедов Нияз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Нариман Ниязович
Отец ребёнка: Магомедов Нияз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магомедов Нияз