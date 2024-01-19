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Магомедов Фикрет Ниязович
Магомедов Фикрет Ниязович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Мужской
Отец
Магомедов Нияз
1940 г.р.
Мать
Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Магомедов Нияз
Мать:
Магомедова Гюльназ Расуловна
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