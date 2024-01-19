Магомедов Нияз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Абдуллаев Хашим
Рождение ребёнка
1966
Сын: Магомедов Фикрет Ниязович
Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Фархад Ниязович
Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Нариман Ниязович
Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно