Магомедов Нияз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Нияз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Абдуллаев Хашим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Магомедов Фикрет Ниязович

Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Хашим Ниязович

Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Фархад Ниязович

Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Нариман Ниязович

Мать ребёнка: Магомедова Гюльназ Расуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Гюльназ Расуловна

Смерть
Неизвестно
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