Бахман-Заде Расул Бахманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахман-Заде Бахман
Мать: Бахман-Заде Шахрибану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Нежметдин Расулович
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахман-Заде Секина Расуловна
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Рахман Расулович
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Нариман Расулович
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазан Расулович
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Алиева (Бахман-Заде) Гюльзар Расуловна
Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Рождение ребёнка
09.01.1943
Смерть
1949