Бахман-Заде Расул Бахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахман-Заде Расул Бахманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахман-Заде Бахман

Мать: Бахман-Заде Шахрибану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Нежметдин Расулович

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахман-Заде Секина Расуловна

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Рахман Расулович

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Нариман Расулович

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазан Расулович

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Алиева (Бахман-Заде) Гюльзар Расуловна

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Рождение ребёнка
09.01.1943

Дочь: Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна

Мать ребёнка: Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Смерть
1949

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