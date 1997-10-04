Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Гаджиев Муталиб

Мать: Гаджиева Зейнабханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Нежметдин Расулович

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахман-Заде Секина Расуловна

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Рахман Расулович

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахман-Заде Нариман Расулович

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазан Расулович

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсуф

Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Алиева (Бахман-Заде) Гюльзар Расуловна

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Рождение ребёнка
09.01.1943

Дочь: Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна

Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович

Смерть
04.10.1997

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