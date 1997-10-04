Бахманова (Гаджиева) Хейранса Муталибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти04.10.1997
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Гаджиев Муталиб
Мать: Гаджиева Зейнабханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Нежметдин Расулович
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахман-Заде Секина Расуловна
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Рахман Расулович
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахман-Заде Нариман Расулович
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазан Расулович
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсуф
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Алиева (Бахман-Заде) Гюльзар Расуловна
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Рождение ребёнка
09.01.1943
Дочь: Магомедова (Бахман-Заде) Гюльназ Расуловна
Отец ребёнка: Бахман-Заде Расул Бахманович
Смерть
04.10.1997