Демина (Носкова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемина (Носкова) Александра Павловна

Демина (Носкова) Александра Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.04.1888

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888

Отец: Носков Павел Младший Спиридонович

Мать: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.05.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1909

Муж: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Демин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Демин Иван Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демин Семён Иванович

Отец ребёнка: Демин Иван Прокопьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close