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Демин Иван Прокопьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1887

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1887

Отец: Демин Прокопий Алексеевич

Мать: Демина Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1909

Жена: Демина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Демин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Демина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Демина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Демин Иван Иванович

Мать ребёнка: Демина Александра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демин Семён Иванович

Мать ребёнка: Демина Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1926
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