Демин Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1887
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1887
Отец: Демин Прокопий Алексеевич
Мать: Демина Анна Никифоровна
Бракосочетание
04.06.1909
Рождение ребёнка
26.05.1910
Мать ребёнка: Демина Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1911
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Демина Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Демин Иван Иванович
Мать ребёнка: Демина Александра Павловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Демин Семён Иванович
Мать ребёнка: Демина Александра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1926