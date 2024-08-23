Демин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
01.01.1946
Сын: Демин Юрий Семёнович
Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна
Место жительства
?.02.1947
Место жительства
С 04.04.1947
Рождение ребёнка
14.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Демин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна
Смерть
После 01.07.1951
Похороны
Неизвестно