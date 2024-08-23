Демин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Демин Иван Прокопьевич

Мать: Демина (Носкова) Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Демин Юрий Семёнович

Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна

Место жительства
?.02.1947
Место жительства
С 04.04.1947
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Демин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Демина Мария Емельяновна

Смерть
После 01.07.1951
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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