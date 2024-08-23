Носков Павел Младший Спиридонович
Место рождения
Дата рождения13.11.1853
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1853
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.11.1853
Бракосочетание
02.02.1872
Рождение ребёнка
05.04.1873
Дочь: (Носкова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1874
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.01.1876
Дочь: Климушкина (Носкова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.06.1878
Сын: Носков Пётр Павлович
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1882
Сын: Носков Иван Павлович
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: (Носкова) Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1886
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Демина (Носкова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1890
Дочь: (Носкова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна
Смерть
После 16.02.1920