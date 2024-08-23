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Носков Павел Младший Спиридонович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1853

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1853

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: Носкова Александра Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.11.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1872

Жена: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Дочь: (Носкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Носков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1876

Дочь: Климушкина (Носкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1878

Сын: Носков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1882

Сын: Носков Иван Павлович

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: (Носкова) Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Носков Семён Павлович

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Демина (Носкова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1890

Дочь: (Носкова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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