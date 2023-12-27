Носков Семён Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Семён Павлович

Носков Семён Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.01.1886

Дата смерти

Между 29.08.1913 и 29.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1886

Отец: Носков Павел Младший Спиридонович

Мать: Носкова Анисья Григорьевна

Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Носкова Дарья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1907

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Носков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 29.08.1913 и 29.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close