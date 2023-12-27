Носков Семён Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.01.1886
Дата смертиМежду 29.08.1913 и 29.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1886
Бракосочетание
06.11.1905
Жена: Носкова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
23.10.1907
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
29.08.1913
Мать ребёнка: Носкова Дарья Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 29.08.1913 и 29.02.1920