Никифоров Иван Санька
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Миша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Иксанова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батырова Никифорова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Рождение ребёнка
1968
Сын: Никифоров Вадим
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Рождение ребёнка
1970
Сын: Никифоров Валерий Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Никифорова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Софья
Смерть
2011