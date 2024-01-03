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Никифоров Иван Санька

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Миша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Иксанова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батырова Никифорова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Рождение ребёнка
1968

Сын: Никифоров Вадим

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Рождение ребёнка
1970

Сын: Никифоров Валерий Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Рождение ребёнка
1974

Сын: Никифоров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Софья

Смерть
2011
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