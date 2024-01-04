Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: Никифоров Иван Санька
Мать: Никифорова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1995
Сын: Микишкин Константин Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Микишкина Полина Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан