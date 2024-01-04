Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Никифоров Иван Санька

Мать: Никифорова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микишкин Эдуард Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1995

Сын: Микишкин Константин Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Микишкина Полина Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

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