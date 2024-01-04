Иксанова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иксанова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Никифоров Иван Санька

Мать: Никифорова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иксанов Владимир

Рождение ребёнка
1987

Сын: Иксанов Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1989

Сын: Иксанов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1999

Сын: Иксанов Олег

Отец ребёнка: не указан

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