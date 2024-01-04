Иксанова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Никифоров Иван Санька
Мать: Никифорова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иксанов Владимир
Рождение ребёнка
1987
Сын: Иксанов Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1989
Сын: Иксанов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1999
Сын: Иксанов Олег
Отец ребёнка: не указан