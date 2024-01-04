Никифорова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Иксанова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батырова Никифорова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1968

Сын: Никифоров Вадим

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1970

Сын: Никифоров Валерий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Рождение ребёнка
1974

Сын: Никифоров Юрий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька

Смерть
2013

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