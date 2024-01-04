Никифорова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Иксанова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батырова Никифорова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Рождение ребёнка
1968
Сын: Никифоров Вадим
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Рождение ребёнка
1970
Сын: Никифоров Валерий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Микишкина Ведиса(Марина) Ивановна Агрыз Татария
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Никифоров Иван Санька
Смерть
2013