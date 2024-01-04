Никифоров Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Никифоров Иван Санька
Мать: Никифорова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Файрушина Ксения Валерьевна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1997
Сын: Никифоров Валентин Валерьевич
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Владимировна