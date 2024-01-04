Никифоров Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Валерий Иванович

Никифоров Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Никифоров Иван Санька

Мать: Никифорова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Файрушина Ксения Валерьевна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Никифоров Валентин Валерьевич

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.