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Фурсов Яков Лаврентиевич

Место рождения

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Фурсов Лаврентий Ларионович

Мать: Фурсова Степанида

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Фурсов Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фурсов Павел Яковлевич (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Усова Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова ?

Смерть
10.02.1872
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