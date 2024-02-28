Фурсов Яков Лаврентиевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Фурсов Лаврентий Ларионович
Мать: Фурсова Степанида
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фурсов Павел Яковлевич (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Усова Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова ?
Смерть
10.02.1872