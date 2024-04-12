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Фурсов Павел Яковлевич (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

06.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фурсов Яков Лаврентиевич

Мать: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1877

Жена: Фурсова Мария Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Фурсов Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Марфа Павловна (незаконнорожденная)

Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Фурсов Адриян Павлович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.11.1918
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