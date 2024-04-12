Фурсов Павел Яковлевич (солдат)
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти06.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фурсов Яков Лаврентиевич
Мать: Фурсова ?
Бракосочетание
09.11.1877
Жена: Фурсова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Фурсов Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Марфа Павловна (незаконнорожденная)
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
23.08.1886
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
Смерть
06.11.1918