Фурсова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Маланья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фурсов Леон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фурсов Яков Лаврентиевич

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Лаврентий Ларионович

Смерть
После 1816
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