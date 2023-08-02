Фурсова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Маланья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Ларионович
Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816