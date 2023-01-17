Кузнецов (Дугин) Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 26.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Дугин Федор
Мать: Дугина Дарья Семенова
Бракосочетание
23.?.1904
Жена: Дугина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1906
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Кузнецов (дугин) Александр
Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1918
Дочь: Карташ Лидия
Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Смерть
Около 26.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния