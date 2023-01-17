Кузнецов (Дугин) Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Дугин) Федор Федорович

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Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 26.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Дугин Федор

Мать: Дугина Дарья Семенова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.?.1904

Жена: Дугина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1906

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Кузнецов (дугин) Александр

Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1918

Дочь: Карташ Лидия

Мать ребёнка: Дугина Евдокия Ивановна

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Смерть
Около 26.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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