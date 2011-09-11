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Карташ (Кузнецова (Дугина)) Лидия

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Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

11.09.2011

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Мать: Дугина Евдокия Ивановна

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Бракосочетание
26.?.1938

Муж: Карташ Петр

Рождение ребёнка
24.07.1939

Сын: Карташ Владимир

Отец ребёнка: Карташ Петр

Рождение ребёнка
29.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташ Петр

Смерть
11.09.2011
Причина смерти: Болезнь
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