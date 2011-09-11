Карташ (Кузнецова (Дугина)) Лидия
Место рождения
Дата рождения02.02.1918
Дата смерти11.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Бракосочетание
26.?.1938
Муж: Карташ Петр
Рождение ребёнка
24.07.1939
Сын: Карташ Владимир
Отец ребёнка: Карташ Петр
Рождение ребёнка
29.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карташ Петр
Смерть
11.09.2011
Причина смерти: Болезнь