Дугина (Беляева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина (Беляева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Беляев Иван Семенов

Мать: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1906

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Кузнецов (дугин) Александр

Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1918

Дочь: Карташ Лидия

Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Смерть
Неизвестно
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