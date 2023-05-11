Дугина (Беляева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Беляев Иван Семенов
Бракосочетание
23.?.1904
Рождение ребёнка
17.01.1906
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Кузнецов (дугин) Александр
Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1918
Дочь: Карташ Лидия
Отец ребёнка: Кузнецов (дугин) Федор Федорович
церкви с.Успенское на Секше Любимского уезда
Смерть
Неизвестно