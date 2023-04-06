Дьяченко Феодор II Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Феодор II Васильевич

Дьяченко Феодор II Васильевич

avatar

Место рождения

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1895

Отец: Дьяченко Василий Андреевич

Мать: Дьяченко Елена Матвеевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.01.1914

Жена: Дьяченко Марфа Стефановна

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
ГАРО 1152
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Шабанова Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Голубева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дьяченко Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дьяченко Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бирюкова Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close