Дьяченко Феодор II Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1895
Бракосочетание
22.01.1914
ГАРО 1152
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Шабанова Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Голубева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дьяченко Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дьяченко Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бирюкова Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Дьяченко Марфа Стефановна
Смерть
Неизвестно