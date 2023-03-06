(Дьяченко) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дьяченко) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

11.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Дьяченко Феодор Васильевич

Мать: Дьяченко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
12.06.1949

Сын: Погорелов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.03.1956

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
02.01.1963

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович

Смерть
11.11.1976
Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
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