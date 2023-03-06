(Дьяченко) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти11.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Рождение ребёнка
12.06.1949
Сын: Погорелов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
03.05.1951
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
26.03.1956
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
02.01.1963
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Погорелов Василий Никифорович
Смерть
11.11.1976