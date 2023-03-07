Дьяченко (Кононенкова) Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Кононенкова) Марфа Стефановна

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Место рождения

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.09.1895

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895

Отец: Кононенков Стефан Алексеевич

Мать: Кононенкова Ольга Прокофьевна

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
ГАРО 1152-1-23
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Дьяченко Феодор Васильевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
ГАРО 1152
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Шабанова Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Голубева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Успенка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дьяченко Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дьяченко Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бирюкова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Около 1943
Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
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