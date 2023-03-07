Дьяченко (Кононенкова) Марфа Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1895
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895
ГАРО 1152-1-23
Бракосочетание
22.01.1914
ГАРО 1152
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Шабанова Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Голубева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дьяченко Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дьяченко Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бирюкова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Феодор Васильевич
Смерть
Около 1943