Дьяченко Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
16.01.1894
Жена: Дьяченко Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
13.02.1895
Сын: Дьяченко Феодор II Васильевич
Мать ребёнка: Дьяченко Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
07.02.1897
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дьяченко Елена Матвеевна
Смерть
Неизвестно