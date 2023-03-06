Дьяченко Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Василий Андреевич

Дьяченко Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дьяченко Андрей Савельевич

Мать: Дьяченко Агафья Михайловна

Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Дьяченко Елена Матвеевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.02.1895

Сын: Дьяченко Феодор II Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Елена Матвеевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дьяченко Елена Матвеевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close