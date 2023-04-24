Полякова (Рудакова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
06.11.1866
Рождение ребёнка
1871
Сын: Поляков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дмитриева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Самборская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно