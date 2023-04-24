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Полякова (Рудакова) Александра Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Рудаков Иван Михайлович

Мать: Рудакова Матрона Федоровна

Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Поляков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Поляков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дмитриева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Самборская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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