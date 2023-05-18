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Поляков Василий Сергеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1866

Жена: Полякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Поляков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дмитриева Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Самборская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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