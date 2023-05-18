Поляков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1866
Рождение ребёнка
1871
Сын: Поляков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дмитриева Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Самборская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно