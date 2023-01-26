село Троицкое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Троицкое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1725Троицкое, с. каз.при рч. Быке.5728¼63422052298Церквей православных 2. Часовня раскольническая.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Троицкая волость
630. Троицкое, село бывшее государственное, при речке Быке, дворов 873, жителей 4541, волостное правление (уездный город в 57 верстах), 2 церкви православных, школа, арес Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Троицкая волость
село Троицкое195117661312143955376577208

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Троицкая волость
1. № по учету земель: 1329.Троицкое и х. Жуковбывшие государственные1461468742658952

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4431Троїцькеселоцентр сільської радир-н Петропавлівськийсільрада Троїцька

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