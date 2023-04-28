Дмитриева (Полякова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Полякова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Поляков Василий Сергеевич

Мать: Полякова Александра Ивановна

Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Дмитриев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Дмитриев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: Потапова Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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