Дмитриева (Полякова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
13.02.1894
Рождение ребёнка
01.12.1894
Сын: Дмитриев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1896
Дочь: Потапова Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Тимофей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно