Бунтин Александр
мужской, родился 22.07.1976, Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБунтин Виктор21.06.1949 г.р.
МатьБунтина (Звездочетова) Ираида19.03.1954 г.р.
Супруги
Бунтина (Акимова) Елена07.11.1976 г.р.
Дети
Шалёва (Бунтина) Кристина13.09.1998 г.р.
Бунтин Михаил02.02.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1976
Отец: Бунтин Виктор
Бракосочетание
28.02.1998
Жена: Бунтина (Акимова) Елена
Рождение ребёнка
13.09.1998
Дочь: Шалёва (Бунтина) Кристина
Мать ребёнка: Бунтина (Акимова) Елена
Рождение ребёнка
02.02.2006
Сын: Бунтин Михаил
Мать ребёнка: Бунтина (Акимова) Елена