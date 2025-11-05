Бунтин Александр 22.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтин Александр

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 22.07.1976, Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бунтин Виктор21.06.1949 г.р.
Мать
Бунтина (Звездочетова) Ираида19.03.1954 г.р.
Супруги
Бунтина (Акимова) Елена07.11.1976 г.р.
Дети
Шалёва (Бунтина) Кристина13.09.1998 г.р.
Бунтин Михаил02.02.2006 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1976

Отец: Бунтин Виктор

Мать: Бунтина (Звездочетова) Ираида

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
28.02.1998

Жена: Бунтина (Акимова) Елена

Рождение ребёнка
13.09.1998

Дочь: Шалёва (Бунтина) Кристина

Мать ребёнка: Бунтина (Акимова) Елена

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.02.2006

Сын: Бунтин Михаил

Мать ребёнка: Бунтина (Акимова) Елена

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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