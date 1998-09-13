Шалёва (Бунтина) Кристина 13.09.1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалёва (Бунтина) Кристина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 13.09.1998, Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бунтин Александр22.07.1976 г.р.
Мать
Бунтина (Акимова) Елена07.11.1976 г.р.
Супруги
Шалёв Вячеслав10.09.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1998

Отец: Бунтин Александр

Мать: Бунтина (Акимова) Елена

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
05.08.2022

Муж: Шалёв Вячеслав

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