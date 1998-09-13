Шалёва (Бунтина) Кристина
женский, родилась 13.09.1998, Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБунтин Александр22.07.1976 г.р.
МатьБунтина (Акимова) Елена07.11.1976 г.р.
Супруги
Шалёв Вячеслав10.09.1994 г.р.
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Место
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Рождение
13.09.1998
Отец: Бунтин Александр
Мать: Бунтина (Акимова) Елена
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
05.08.2022
Муж: Шалёв Вячеслав