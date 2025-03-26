Бунтина (Акимова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1976
Отец: Акимов Алексей
Мать: Акимова ?
Упоминание
Неизвестно
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Akimov/proishozhdenie.html | | | | | Представитель фамилии Акимов может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных... Показать все
Бракосочетание
28.02.1998
Муж: Бунтин Александр
Рождение ребёнка
13.09.1998
Дочь: Шалёва (Бунтина) Кристина
Отец ребёнка: Бунтин Александр
Рождение ребёнка
02.02.2006
Сын: Бунтин Михаил
Отец ребёнка: Бунтин Александр