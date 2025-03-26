Бунтина (Акимова) Елена 07.11.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтина (Акимова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1976

Отец: Акимов Алексей

Мать: Акимова ?

Упоминание
Неизвестно
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Akimov/proishozhdenie.html | | | | | Представитель фамилии Акимов может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных... Показать все
Бракосочетание
28.02.1998

Муж: Бунтин Александр

Рождение ребёнка
13.09.1998

Дочь: Шалёва (Бунтина) Кристина

Отец ребёнка: Бунтин Александр

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.2006

Сын: Бунтин Михаил

Отец ребёнка: Бунтин Александр

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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