Павел Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти19.12.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1794
Жена: Стефанида Иродионова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1796
Сын: Климентий Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
28.10.1797
Дочь: Зиновия Павлова
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
20.05.1799
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
06.05.1801
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
29.01.1803
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Анисим Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
14.02.1805
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
14.06.1807
Сын: Елисей Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
24.05.1808
Сын: Иоанн Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Бракосочетание
31.10.1809
Жена: Марина Дорофеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Стефанида Иродионова
Смерть
19.12.1823