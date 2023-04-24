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Павел Фёдоров

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

19.12.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1794

Жена: Стефанида Иродионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1796

Сын: Климентий Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1797

Дочь: Зиновия Павлова

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1799

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1801

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1803

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Анисим Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Рождение ребёнка
14.02.1805

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1807

Сын: Елисей Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1808

Сын: Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1809

Жена: Марина Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.12.1823
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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