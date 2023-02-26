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Стефанида Иродионова

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Место рождения

д.Порецкая Старина

Дата рождения

1774

Дата смерти

18.09.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Порецкая Старина
Бракосочетание
22.10.1794

Муж: Павел Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1796

Сын: Климентий Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1797

Дочь: Зиновия Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1799

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1801

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1803

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Анисим Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Рождение ребёнка
14.02.1805

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1807

Сын: Елисей Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1808

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
18.09.1809
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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