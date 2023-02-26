Стефанида Иродионова
Место рожденияд.Порецкая Старина
Дата рождения1774
Дата смерти18.09.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Порецкая Старина
Бракосочетание
22.10.1794
Муж: Павел Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1796
Сын: Климентий Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
28.10.1797
Дочь: Зиновия Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
20.05.1799
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
06.05.1801
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
29.01.1803
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Анисим Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
14.02.1805
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
14.06.1807
Сын: Елисей Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
24.05.1808
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Смерть
18.09.1809
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров