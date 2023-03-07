Дмитрий Павлов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти02.10.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Павел Фёдоров
Мать: Стефанида Иродионова
Рождение ребёнка
26.06.1837
Дочь: Ефросиния Дмитриева
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
14.02.1840
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
11.07.1842
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
10.06.1845
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
27.12.1846
Дочь: Анисия Дмитриева
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
12.06.1849
Сын: Елисей Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
11.02.1852
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Николаева
Смерть
02.10.1852