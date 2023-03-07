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Дмитрий Павлов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

02.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Павел Фёдоров

Мать: Стефанида Иродионова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1837

Дочь: Ефросиния Дмитриева

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1840

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1842

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1845

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1846

Дочь: Анисия Дмитриева

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1849

Сын: Елисей Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1852

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Николаева

Смерть
02.10.1852
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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