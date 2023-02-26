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Мужской

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Лаврин Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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