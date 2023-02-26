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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Лаврин Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: ?