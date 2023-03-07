Дария Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1795
Муж: Фёдор Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1799
Сын: Назарий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1802
Сын: Устин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михайлов
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806
Сын: Корнилий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно