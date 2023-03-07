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Дария Фёдорова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1795

Муж: Фёдор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1799

Сын: Назарий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1802

Сын: Устин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михайлов

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806

Сын: Корнилий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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