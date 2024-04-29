Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte) 01.03.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИзенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

01.03.1782

Дата смерти

10.05.1823

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1782

Отец: Кригер (Крюгер, Krüger) Андрей Андреевич (Heinrich Friedrich)

Мать: Кригер (Krüger) (Grummert) Елизавета Ивановна (Elisabeth Luise)

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1798

Дочь: Чередеева (Tschérédeéff) (Изенбек (Isenbeck)) Катарина (Catharina Katharina) (Catharina, Katharina)

Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
09.11.1799

Сын: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm)

Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
28.01.1801

Сын: Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander)

Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Griot (Isenbeck) Emilie Caroline

Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.05.1806

Сын: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Васильевский Остров, Кадетская линия, д. 7, кв. 5
Смерть
10.05.1823
г. Москва, Российская Империя
Введенское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.