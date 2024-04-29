Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения01.03.1782
Дата смерти10.05.1823
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1782
Отец: Кригер (Крюгер, Krüger) Андрей Андреевич (Heinrich Friedrich)
Мать: Кригер (Krüger) (Grummert) Елизавета Ивановна (Elisabeth Luise)
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1798
Рождение ребёнка
09.11.1799
Сын: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm)
Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm
Рождение ребёнка
28.01.1801
Сын: Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander)
Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Griot (Isenbeck) Emilie Caroline
Отец ребёнка: Isenbeck Friedrich Wilhelm
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.05.1806
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Васильевский Остров, Кадетская линия, д. 7, кв. 5
Смерть
10.05.1823
г. Москва, Российская Империя
Введенское кладбище