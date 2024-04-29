Isenbeck Friedrich Wilhelm 23.03.1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Isenbeck Friedrich Wilhelm

Место рождения

St. Arnual, Saarbrucken, Saar

Дата рождения

23.03.1765

Дата смерти

21.09.1858

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1765

Отец: Isenbeck Christian Ludwig

Мать: Isenbeck (Schneider) Susanne Katharine

St. Arnual, Saarbrucken, Saar
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 2 и 3 гильдии
Рождение ребёнка
19.03.1798

Дочь: Чередеева (Tschérédeéff) (Изенбек (Isenbeck)) Катарина (Catharina Katharina) (Catharina, Katharina)

Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Рождение ребёнка
09.11.1799

Сын: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм (Wilhelm)

Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Рождение ребёнка
28.01.1801

Сын: Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander)

Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Griot (Isenbeck) Emilie Caroline

Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.05.1806

Сын: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Васильевский Остров, Кадетская линия, д. 7, кв. 5
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец 2 и 3 гильдии
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург

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