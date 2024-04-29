Isenbeck Friedrich Wilhelm
Место рожденияSt. Arnual, Saarbrucken, Saar
Дата рождения23.03.1765
Дата смерти21.09.1858
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1765
St. Arnual, Saarbrucken, Saar
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 2 и 3 гильдии
Рождение ребёнка
19.03.1798
Рождение ребёнка
09.11.1799
Рождение ребёнка
28.01.1801
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Griot (Isenbeck) Emilie Caroline
Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.05.1806
Сын: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)
Мать ребёнка: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Васильевский Остров, Кадетская линия, д. 7, кв. 5
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец 2 и 3 гильдии
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург