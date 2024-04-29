Griot (Isenbeck) Emilie Caroline 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Griot (Isenbeck) Emilie Caroline

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Мать: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Fluntern
Место жительства
1872
Stüssihofstatt 4
Место жительства
1882
Klosbachstr. 45
Смерть
28.05.1884
Zürich, Switzerland

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