Griot (Isenbeck) Emilie Caroline
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1804
Дата смерти28.05.1884
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Isenbeck Friedrich Wilhelm
Мать: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Fluntern
Место жительства
1872
Stüssihofstatt 4
Место жительства
1882
Klosbachstr. 45
Смерть
28.05.1884
Zürich, Switzerland