Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1801
Дата смерти15.09.1849
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1801
Упоминание
Неизвестно
Лютеранин
Образование
1814
Петришуле, Санкт-Петербург
Работа или профессия
1831
Zollexpeditor
Смерть
15.09.1849
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
20.09.1849
Смоленское лютеранское кладбище, участок 2, г. Санкт-Петербург