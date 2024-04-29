Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander) 28.01.1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Isenbeck) Александр (Alexander)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1801

Дата смерти

15.09.1849

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1801

Отец: Isenbeck Friedrich Wilhelm

Мать: Изенбек (Isenbeck) (Кригер (Krüger)) Екатерина Шарлотта (Katharina Charlotte)

Упоминание
Неизвестно
Лютеранин
Образование
1814
Петришуле, Санкт-Петербург
Работа или профессия
1831
Zollexpeditor
Смерть
15.09.1849
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
20.09.1849
Смоленское лютеранское кладбище, участок 2, г. Санкт-Петербург

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